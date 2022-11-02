中央流行疫情指揮中心今天宣布，11月14日起確診者居家照護天數從7天縮短為5天。九合一大選將近，此次放寬是否有納入此考量？指揮官王必表示，最近幾周指揮中心陸續解除居家隔離、縮短確診者居家照護，加上疫情趨緩，「只要可以出門就可以投票」，認為受影響的人數會慢慢變少。

11月14日起，確診者居家照護採「5+n」，n代表自主健康管理天數，最小為0、最大為7。王必勝說明，確診者5天之後就可以出門，如果快篩陰就不需要自主健康管理，快篩陽仍需自主健康管理。

由於11月26日就是九合一大選，外界好奇此舉是否有選舉考量？王必勝表示，由於疫情持續3周下降，加上本周是第4周，下降趨勢非常明確，在疫情可控的情況下，才可以去考慮這些事情；至於實施日期也是由專家建議，希望等11月7日新措施實施後，看看疫情有沒有變化，過1周後再上路。

王必勝指出「只要可以出門就可以投票」，指揮中心最近幾周以來陸續解除掉居家隔離等措施，今天也將確診隔離期間從7天縮短到5天，這些措施大大減少了受影響的人；另外隨著疫情持續趨緩，受影響的而無法投票的人將慢慢變少。