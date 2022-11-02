婆媳問題往往是造成家庭不和諧的原因。一位在百貨公司當樓管的人妻近日表示，婆婆寵溺大伯啃老不工作，原本她對此沒有意見，沒想到婆婆卻到百貨當清潔工，讓她相當不滿，「都沒想到我會很難堪嗎？」不過貼文一出，反而遭到網友砲轟根本是歧視清潔工！

原PO在爆料公社APP「匿名公社」發文表示，寵溺啃老大伯的婆婆，到她工作的百貨當清潔工，「我不是普通主管我是樓管，說不介意別人的眼光是不可能的」，因此當婆婆開心打招呼時，原PO選擇躲開不理她，「老實說就算旁邊沒人我也不想理，自己寵大兒子就要自己承擔，可是跑到媳婦工作的地方當清潔工是什麼意思，都沒想到我會很難堪嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「職業不分貴賤，很難嗎？又不偷不搶，哪裡礙眼了」、「只要平常心看待，都不會覺得丟臉正當工作，賺錢不偷不搶也不用去在乎別人怎麼想」、「這…有什麼難堪的？婆婆的工作見不得人？這不是正當工作嗎？打個招呼，卻被妳閃躲不理還要被妳這樣說，長輩會不會難受？將心比心…別太勢利眼」、「婆婆撿垃圾、礙到妳了嗎？沒有清潔工、不然樓管要去掃廁所嗎？樓管有什麼了不起嗎？」

對此，原PO說明，其實自己並非歧視清潔工，單純是害怕若同事得知她們的關係，可能會誤會她不孝順，另外她每個月都有上繳孝親費，只是無法接受婆婆把孝親費都給大伯花用，所以才會感到不滿。