「賽車教父」廖老大因一場車賽爆紅，藉此插旗手搖飲，全台迅速開出上百家連鎖店，未料開店後引發諸多爭議，味道與品質飽受抨擊；有網友今日上午購買廖老大手搖飲時，竟從中吸到一隻「蜈蚣」，驚悚過程讓他直呼「太噁心」，他也在臉書發文提醒大家買「手搖飲」要三思，貼文曝光後引發熱議。

一名網友今日在臉書社團「爆料公社」發文表示，「我喝廖老大喝到蜈蚣，真的阿娘喂了」，原PO今日上午到廖老大分店購買多多綠時，竟從中吸到一整隻的「蜈蚣」，從原PO附上的照片中可以看到，吸管內有一隻又黑又長的蜈蚣，驚悚畫面也讓他直呼「超級噁心的，現在認真想吐」，並解釋「我沒說他不好喝，我也偶爾經過買一下，只是我對蟲子很敏感，反正我以後會少喝手搖了」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「阿娘喂 ，超補的欸」、「可惡，花一樣的錢，為什麼你的比較豐盛」、「為什麼一樣的錢你那杯有中藥材」、「還好你會咬吸管，不然就直接吸進去了」、「蜈蚣不受祿」。

不過也有不少網友質疑是造假，對此，原PO也補充說明，飲料東西都留著，「歡迎拿去驗」，且如果要造假，他可以拿別的帳號來發文就好了，「有那麼笨的要拿自己的帳號PO嗎」，對於業者回應說要再補一杯給他，他更直言「誰還敢再喝」，發文只想提醒大家買「手搖飲」要三思。