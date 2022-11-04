全球商用置物設備廠益張(8342)111年第3季合併營業收入淨額為13.76億元，年增16.9%，合併毛利率18.1%，年減0.1%，歸屬於母公司業主淨利為2.05億元，前3季基本每股稅後盈餘為6.1元。

展望第4季，益張指出，營運有機會與第三季略為持平，目前仍持續在追蹤客戶調整庫存狀態。在新冠疫情逐步解封下，公司已展開新年度的拓展計畫，將持續深耕高附加價值應用領域的客戶及產品開發。近幾年，益張在特殊金屬材質應用產品經營，在後疫情時代的生活習慣改變態勢下，有關的需求有較大的成長，特殊金屬材質應用產品具有相對較高毛利率及相對較高銷售單價特性，將有助於公司後續的營運及獲利成長。

益張第3季合併營業收入淨額為3.9億元，較110年同期減7.9%。合併毛利率18.6%，較110年同期17.0%提升1.6%，歸屬於母公司業主淨利為6,359萬元，單季基本每股稅後盈餘為1.9元。益張指出，第3季受惠新台幣匯率貶值及原物料成本逐步下降，但高毛利率應用產品出貨時程落於第4季逐漸恢復，因此毛利率較第2季略微下滑。營業外收益仍受惠新台幣匯率貶值，公司仍保存之前低成本的美元部位，因此第3季有持續較大的匯兌益利。