證交所為協助投資人聚焦產業基本面，將7日續邀請資策會產業情報研究所（MIC）鄭凱安博士，以半導體產業趨勢與關鍵議題剖析為題進行專題演講，另7日～11日有待力銘（3593）、達邁（3645）、陞泰（8072）及力山（1515）等4家上市公司參與。

證交所表示，為提升上市公司財務業務資訊透明度，持續協助上市公司假證交所場地辦理法說會，下周有4家上市公司參與，會中各與會公司將說明公司近期營運表現、產業脈動及未來發展計畫等。

法說會各場次與會公司基本介紹依序如下：

一、7日（周一）力銘：為一專業精密模具廠，主要應用於車材、電子標籤、電子書、網通、液晶電視、戶外運動器材等精密塑殼產品。受中國疫情封城清零政策及俄烏戰爭影響，今（111）年上半年營收為3.93億元，每股虧損0.82元。

二、9日（周三）達邁：為一專業聚醯亞胺（PI）薄膜製造商，產品符合可攜式及穿戴式電子產品對材料輕薄短小之設計要求，具競爭優勢的耐高溫絕緣材料，期待未來5G、軟性顯示器及電動車動力電池包覆、絕緣、及電路的應用面等領域成長帶來新商機。今年上半年營收12.68億元，年增7.07％，EPS為1.87元。

三、11日（周五）陞泰：以既有監控儲存、雲端運算等技術橫向多角化經營，安全監控產品增加AI功能應用在智慧城市、智慧環境安全等，此外，以自有加密演算法提高資料加密至軍規等級是目前發展重點，子公司群中另有半導體零組件代理業務，依著半導體市場需求穩健經營。今年上半年營收6.51億元，年減4.5％，EPS為0.62元。

四、11日（周五）力山：為專業代工製造商，主要客戶為電動工具機及健身機等全球一線品牌，以機構、電機及電控為三大技術核心，擁有堅強的研發及製造團隊，與客戶一直保持穩固的策略夥伴關係。受全球通膨及俄烏戰爭等外在經濟環境衝擊，今年上半年營收25.79億元，每股虧損0.77元。