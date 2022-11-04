台中市后里區公館里尾社路將進行拓寬`

台中市后里區公館里尾社路串連中山路與安眉路，為鄰近住戶往來通行重要替代道路，因路寬僅4公尺多，道路狹窄致交通事故頻傳，地方爭取利用既有道路旁水溝新建箱涵拓寬路面，立委楊瓊瓔及市議員陳本添4日會勘，市府傾聽地方需求，考量既有道路側溝排水功能，一併改善及新建箱涵，將路面拓寬至9.5公尺，解決地方居民多年心願。

公館里里長馮詠淮表示，尾社路銜接三豐路路口，是公館里里居民出入主要幹道，卻因路口彎道狹小，形成交通瓶頸，民眾會車不易且常因視線不良造成擦撞，希望市府協助利用既有道路旁水溝加蓋拓寬，配合新設箱涵加大排水斷面，改善當地交通，同時解決既有水溝老舊及淹水問題。

養護工程處主祕梁維仁指出，將利用既有道路旁水溝新建箱涵拓寬，以改善當地交通，工程於設計階段將用路人進出的方便性納入考量，以既有道路高程為拓寬設計基準，並針對高差處加以順平以及協調既有電桿及號誌桿、路燈遷移至路側，讓道路通行更加順暢，工程經費為300萬元，預計於12月底前進場施工，明年3月底完工。

楊瓊瓔表示，新建箱涵工程長度62公尺、道路寬度由4.8公尺增加為9.5公尺，並使用箱涵加蓋來拓寬路面，保持原有排水功能並達到道路拓寬的目的，改善後除增加用路人道路寬度，提供車輛安全會車空間，也讓公館里居民的居住環境大提升。

陳本添說，他會積極克服瓶頸、爭取預算，由擘劃重大建設藍圖，到最貼近鄉親的施政細節，皆會全力以赴，力促后里區適性宜居的環境更加圓滿。