先前柬埔寨高薪詐騙事件頻傳，沒想到類似的恐怖手法居然也在台灣出現，警方日前在淡水、中壢兩地救出多名被害人，發現他們不僅被暴力控制，甚至一天只能分食一碗泡麵。對此，就有網友發文指出，無論是囚禁環境或施暴手法，台灣詐團都比柬埔寨詐團還要惡劣，貼文曝光後，引起熱烈討論。

近期又有詐騙集團透過網路刊登高薪工作廣告，誆騙求職者再暴力控制，日前淡水警方查獲8名犯嫌，發現有26名被害人被上銬關在5坪大的房間，每日只能分食一碗泡麵，不聽話就會被電擊、虐打。新北市刑大擴大追查後，找到嫌犯在桃園市中壢區的另一據點，其中共關押32人，警方在現場找到束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具，更發現有3人被虐死後，相關事證有待進一步釐清。

事件曝光後引發譁然，有鄉民在PTT八卦板發文表示，他比對台灣和柬埔寨的詐騙囚禁的案件後，發現柬埔寨詐團是把被害人關在廢棄大樓裡面打電話詐騙，但台灣詐團卻把人關在工寮裡面施暴，他認為就連柬埔寨的囚禁環境都比台灣還要好，好奇發問：「台灣是不是比柬埔寨還誇張了？」

文章底下吸引不少人留言討論，「早就東南亞化了」、「柬埔寨有三餐飯吃，台灣一碗泡麵吃一天」、「真的好扯」、「柬埔寨發展落後還能理解，台灣號稱已開發國家也有這種事，可悲」、「柬埔寨是台灣人過去教詐騙，當然台灣厲害」；不過也有人說，「人數差多了」、「柬埔寨只是還沒進化跟上而已，需要時間」、「畢竟玩法不一樣」。