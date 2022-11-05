國民黨桃園市長候選人張善政今午出席市議員徐其萬大園聯合競選總部成立大會，在現場公布航空城補助政見。他表示，未來上任後將重新檢討發還搬遷戶的土地比例，只會增加不會減少，另調整補償金從每點12.2元至14.7元，增加比例逾2成，針對仍住在徵收範圍內的人，2024年底前搬遷加發15％扶助金，幫助非自願優先的搬遷戶。

張善政表示，這幾個月來在徐其萬陪同下，走透透整個大園區，很多地方都像自家廚房一樣，徐其萬都非常熟悉，尤其大園民眾最關心的航空城計畫，對鄉親有巨大影響。透過徐其萬與前立委陳根德及在地里長協助，在許多座談會都聽見民眾心聲，因此他規畫「航空城補償3大方案」。

張善政說明，許多鄉親的土地都被徵收，徵收與整地後，要還給大家一個比例，上任後將立刻以更符合公平正義原則的方式，重新檢討發還給市民的土地比例，承諾「比例只會增加不會減少」。

張善政提到，徵收戶的補償過往每年都會調整，但去年市府偏偏挑在9月調整前，訂出每一點12.2元，有點欺騙鄉親，去年9月已調到13多元，他未來會直接調成今年的標準14.7元，調整比例超過2成。

張善政也提出，有些搬遷戶拿了鼓勵金已搬走，但目前仍有很多人居住在原地，甚至拿不到鼓勵金，這些民眾其實過得很辛苦，施工會產生灰塵，甚至有使用地下水和井水的住戶，因施工關係也斷水。為補償目前仍住在大園的鄉親，考量近1、2年施工影響生活，只要在2024年底前搬走的鄉親，每戶加發15％扶助金，幫助非自願優先搬遷的市民。