成毅是古裝專用戶，時裝的他也相當斯文帥氣。（LiTV、歡瑞世紀提供）

零負評男神成毅近期包括《琉璃》、《沉香如屑》、《沉香重華》、《山河月明》都在熱播。他日前接受LiTV專訪，當問他知道自己在各地均擁有大批死忠「奇毅果（粉絲名）」粉絲這件事時，沒想到他超靦腆說：「沒那麼誇張吧！我還有很多不足之處要學習啊！」被大家喜愛，成毅點滴在心，但他從不覺得自己是大明星，表示私下就跟一般人沒什麼不同，因此對於「愛戴」二字，成毅反倒更喜歡跟粉絲的互動像「朋友」般，而非「明星」跟「粉絲」。

聊到《沉香如屑》、《沉香重華》，成毅⼀次飾演應淵、唐周與玄夜三角，「應淵帝君肩負眾生、守護三界，只能默默把對顏淡（楊紫飾）的愛藏在心裡，凡人唐周雖然傲驕卻果敢正直，甚至不悔付出生命，而修羅王玄夜則是個野心勃勃，愛情跟天下什麼都想要的霸君！」

角色裡，成毅覺得唐周跟自己個性頗似，「唐周是個俠甘義膽的捉妖師，以除妖為己任，我當然也是比較重義氣的，因為我也是在闖蕩現實的江湖，講義氣才能走的長遠啊！」，為了這套戲，成毅不但遠赴新疆實地拍攝，吃了不少風飛沙外，武打招式幾乎都是親自上陣。

成毅的古裝角色，總是被虐到比天花板還要高的層次，LiTV曾問他連自己都心疼是哪個角色？當時成毅說比《琉璃》裡司鳳更讓他心疼的，是《長安諾》的蕭成煦，「我覺得蕭成煦的際遇更虐些！司鳳雖然承受很多痛楚，但結局還是好的，可是蕭成煦則是一直到最後都沒好結果！」

不過演到《沉香如屑》、《沉香重華》後，成毅則又對這「最虐」的VVIP有新註解：「記得《沉香如屑》有場應淵受情罰的戲，應淵拒絕遺忘戀人顏淡而遭冰錐刺心之痛，記得演這場戲時，觀眾在鏡頭前看到是加上動畫特效的，而我當時則需要憑想像進入角色，去體驗應淵的痛苦與無助，這真是需要很大的信念感驅使，在那一刻我相信我就是應淵，與他感同身受，無論如何都絕不遺忘戀人的這件事！」