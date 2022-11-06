新北市永和區一家炸物店老闆因「唐寶寶」（唐氏症患者）忘記帶錢憤而報警，且不甩唐寶寶不斷低頭道歉，為了40元報警抓人，嚇得孩子不斷發抖，引發軒然大波，老闆也被肉搜，目前該店家在Google上已顯示「永久停業」。據了解，炸物店老闆今天凌晨曾到中正橋派出所詢問提告要準備什麼，擬提告PO文者妨害名譽。

唐寶寶的母親在臉書PO文表示，兒子忘記帶40元，向老闆表明當下沒辦法付錢，不斷道歉，但老闆根本不管，直接當場對著唐寶寶大吼大叫，「管你什麼症啦，東西炸好錢交出來，交不出來就報警」，老闆也真的叫來警察。

事後「唐寶寶」母親再度找上老闆溝通，詢問老闆為什麼不讓孩子先打電話，讓大人過來付錢，遭對方嗆「我們很忙，沒有時間等你們」，讓「唐寶寶」的母親相當難過，並到臉書PO文求網友評斷。

永和警方表示，炸物店老闆當下確實有報警，警員也到場協調，但老闆並未提告，而在事件發酵後，老闆今天凌晨2、3時許又再度前往派出所，向警方詢問提告需要什麼資料，擬提告PO文者妨害名譽，但當下並未提告，若老闆後續確認提告，將依規定處理。