有媒體報導故宮院藏「黃河蘭州浮橋圖」曾於2012年遭人為毀損一事，故宮昨（6）日發布4點聲明，表示「黃河蘭州浮橋圖」遭人為毀損之陳報密件，已完成解密程序，經檢視資料，查無該事件之懲處紀錄。對此，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，這件事他早在2013年就爆過了，媒體也有報導，怎麼記者和立委都不去查證，就以訛傳訛，刻意扭曲真相？當時負責的科長受到嚴重懲處，被拔除科長一職，而且科長只是「為求美觀，把民初的裱褙材料裁掉一小截，但原圖無損。」

故宮四點聲明為第一、「黃河蘭州浮橋圖」遭人為毀損之陳報密件，已完成解密程序；第二、關於當事人是否受懲處一節，經檢視資料，查無該事件之懲處紀錄；第三、遭裁切花綾之文物，經查事件發生後並無進行修護之紀錄；第四、故宮將啟動檔案清查及密件檢討，將已無列密理由之檔案解密，並於清查完成後公布清查結果。

陳學聖說，可是如今媒體卻胡編亂造，說原圖毀損，已有惡意誹謗之嫌，更匪夷所思的是，故宮發的新聞稿還說：「關於當事人是否受懲處一節，經檢視資料，查無該事件之懲處紀錄。」他認為「是公然說謊，真是居心叵測，而且刻意隱瞞『原圖無損』的真相，更是充滿了惡意」。

陳學聖呼籲，請故宮院長吳密察虛心檢討，認真盡好博物館的本份，不要再動輒把責任推給前朝，混淆視聽，「堂堂故宮玩這種低級的泥巴戰，實在太沒水準」。