高雄楊姓男子長期在租屋處客廳抽菸，菸味飄到隔壁林姓男子家中，林男多次請里長、大樓管委會協商均無效，只能長期關門窗自救，但家人也因此罹患濕疹、皮膚病，林男為此怒告楊男和房東劉姓女子。高雄地院認定楊男菸味影響林男一家生活品質及健康，判賠1萬元，且不得再讓菸味飄至對方家裡及兩戶共有地等候電梯空間。

2019年8月，林男一家搬進大樓，住在楊男隔壁，入住沒多久，就常在屋內、屋外電梯前的公共空間聞到菸味。林男曾請里長、管委會勸導，但楊男依然故我，甚至當面反嗆林男「別再四處亂」、「不要再亂下去了啦，整棟就你在亂而已」，林男只好對楊男和房東劉姓女子提告。

林男太太證稱，一個月大約聞到3至5次菸味，菸味有時嚴重到蔓延至廚房及房間，每次大約持續10分鐘，全家人一聞到味道就要關門關窗，導致室內空氣不流通，結果害室內潮濕，自己原本罹患的濕疹變嚴重，只能不斷就診。林男則是蕁麻疹變嚴重，同住母親則表示一直關窗很悶熱，呼吸困難。

楊男辯稱，自己已退休，確實有時會在客廳抽菸，每日約抽10幾支，一天在家抽菸的時間至少1至1個半小時，但不曾在陽台抽菸，林男一家還沒搬來時，他和前房客相處融洽，沒有聽說抱怨菸味的問題。劉女強調，她絕對沒有只收租不管事，她曾到楊男家中查看，確實沒有聞到菸味。

高雄地院簡易庭審理時，法官根據楊男證詞，推算他每天至少產生3小時菸味，林男的房東也曾說，在林男家中聞到二手菸味。該大樓管委會曾貼公告警惕住戶別在屋內抽菸，以免菸味滯留在浴室通風管內，影響鄰居。

法官認為，林男向楊男反應1年多都未見改善，已超過一般人可容忍範圍，嚴重影響林男一家的生活品質，判楊男須賠償林男1萬元，且不准再讓菸味飄入林男家中、門前公共電梯空間，全案仍可上訴。

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