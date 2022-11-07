國民黨新竹市長候選人林耕仁今（7）日在臉書指出，基層的辛苦，他最了解。一塊抹布、一個水桶，維護家戶整潔，「埋頭苦幹、任勞任怨是我們的特質，我會帶著這份堅持，為人民、為新竹好好打拚奮鬥！」

林耕仁感謝每一位勞工朋友來到競選總部，做他的靠山、做他堅強的後盾。他也向大家分享，過去身為清潔工的經歷，以及未來希望這座城市發展的願景。

林耕仁承諾會做最照顧市民的市長，一定全力以赴！包括：

一，提昇勞工地位，維護勞動權益

1.健全工會組織，促進勞資地位平等

2.定期辦理工會幹部訓練，強化工會功能

3.擇優獎勵傑出表現工會，建立維護勞動權益典範

4.學校、社團、各場域推動勞工教育，提昇勞動意識

5.勞工政策訂定，增加勞工代表比率

二，友善就業環境，增進工作品質

1.引入大數據與人工智慧，通盤檢討轄內就業環境現況

2.強化資方心理衛生觀念，獎勵建置機構內相關機制

3.重視勞工身分個別差異，補助進行職場客製改造

4.鼓勵產官學合作，研究並建立友善就業環境典範

5.積極辦理招商，創造就業機會

三，提供求職諮商，降低失業焦慮

1.補助心理諮商服務系統，鼓勵求職者主動尋求協助

2.失業者職業訓練開班，增進職場競爭力

3.整合勞動、社會與教育部門資源，跨域解決待業者相關問題

4.建立智慧型求職診斷與就業媒合，有效降低待業時間與失業焦慮

5.提供身障者就業轉銜及職訓就業服務

四，保障職場安全，促進勞動安心

1.建置專業的勞安檢查系統，保障高風險職業勞工安全

2.辦理職前訓練、職能2.0升級課程，維護職業生涯之安定

3.建立智慧化危害辨識與風險評估系統，隨時監控可能職災

4.辦理「全民安心保」提供意外保險

5.督促各事業單位，提撥足額之退休準備金

五，關注新原住民 ，健全就輔機制

1.通盤檢視勞動力族群特性與需求差異，建置新原住民族與移工就

業輔導機制

2.鼓勵資方重視勞動力族群差異，補助機構內創新或精進相關措施

3.強化性別平等、防範就業歧視

4.建置特殊勞動力個人職涯發展系統，追蹤並長期提供客製化服務

六，消彌勞資糾紛 ，促進共好共榮

1.透過大數據分析與人工智慧，通盤檢討轄內勞資糾紛樣態本質

2.獎勵資方建置落實完善內部申訴制度，並能與現有規範銜接

3.專人負責申訴專用電話，落實勞資協商機制

4.鼓勵產官學合作，研究建立勞資共好共榮典範

七，推廣銀髮就業，延展全人職涯

1.補助辦理相關課程與工作坊，推廣全人職涯概念

2.補助資方提供銀髮就業客製化服務，使高齡勞動力人盡其才

3.擇優獎勵高齡就業或創業典範，鼓勵銀色勞動力回流職場

4.鼓勵產官學界合作，研究銀髮就業創業藍海市場

林耕仁最後不忘記喊話，「我是新竹人，我是林耕仁！」