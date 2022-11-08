有些男人天生很懂得看場合說話，跟女人聊天時也會哄她們開心，《旺好運》運勢專欄指出，生肖虎、生肖龍、生肖蛇、生肖羊、生肖雞的男性桃花運旺，因溫柔體貼的個性，吸引許多女人的喜愛，而且還非常專情，是新好男人的代表。

▍生肖虎

屬虎的男人性格強悍、有魄力，而且有十足男人味，所以桃花運一直都不錯，會吸引到許多女人的目光，而且難得的是他們都很專情，對自己認定的對象都忠貞不二。

▍生肖龍

屬龍的男人很懂得看場合說話，跟女人聊天時也會哄她們開心，而且他們在事業上非常努力，也成就非凡，因此得到許多女人的愛慕。

▍生肖蛇

屬蛇的男人個性比較高冷，但是他們對人都很溫柔體貼，懂得關心，很容易吸引女人注意，不論在生活中或在職場上都很有桃花緣。

▍生肖羊

屬羊的男人儒雅又紳士，是女性眼中適合結婚的理想對象，而且他們非常疼老婆，一定會給予滿滿的安全感，愛情跟友情也分得一清二楚，絕不花心。

▍生肖雞

屬雞的男人浪漫、有氣質，而且天性樂觀，說話幽默風趣，雖然有自己的脾氣，但還是很容易吸引到女性。