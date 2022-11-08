美國民主黨冀望靠打墮胎權來贏得8日登場的期中選舉，甚至在墮胎議題上投入了4.15億美元（將近新台幣133億元）的廣告費用，不過如今民主黨內部坦言，主打墮胎權的效果有限，白宮內部也在檢討，選戰中是否應該多談點經濟而非墮胎權。

《紐約時報》（New York Times）報導，美國最高法院推翻1973年保障墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）歷史性裁決後，民主黨一直冀望能靠主打墮胎權來贏得期中選舉，甚至在墮胎議題上砸了將近4.15億美元的廣告費用，不過在選舉倒數時刻，民主黨內部坦承，主打墮胎權的效果有限，因為儘管墮胎議題催出了最忠誠的民主黨支持者，不過似乎仍無法壓過關鍵搖擺州選民對經濟的擔憂，如今民主黨人已經放棄了單靠墮胎議題催出大批選民的希望。

墮胎權議題能幫助民主黨選情？

■墮胎議題為何無法幫助民主黨打贏選戰？

民主黨籍財政司庫戈德萊夫斯基（Sarah Godlewski）表示，主因在於墮胎的相關法令太過複雜、費解，令選民相當困惑。

報導指出，多數美國人仍支持懷孕前三個月的合法墮胎權，只是各州民眾的看法非常分歧，墮胎議題在各州的影響力也不同。例如中西部的密西根州選民將投票決定是否修改州憲法，以保障墮胎權，這原本讓民主黨籍的州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）選情看俏，不過民主黨人近期開始擔心，民眾對經濟的關心可能會削弱惠特梅爾的選情。

在紐約州、內華達州、新墨西哥州等原本州法就保障墮胎權的「藍州」，選民並不認為墮胎議題如此迫切，比起保障墮胎權，他們更關心油價、通貨膨脹及犯罪，當地的共和黨候選人也強調不會改變州法。

另外，美國最高法院是在6月底推翻「羅訴韋德案」裁決，距今已有4個月之久，墮胎議題的影響力也隨時間下降，尋求連任的民主黨聯邦眾議員斯潘伯格（Abigail Spanberger）坦言，「羅訴韋德案」被推翻的驚訝感已經逐漸消退，「它確實是驅動的因素，但已經沒有了『噢我的老天，你能相信發生這種事嗎？』，因為它是幾個月前的事了。」

此外，儘管最高法院裁決後，許多州已經在概念上禁止進行墮胎，不過後續仍有訴訟暫停禁令，導致選民相當困惑自己所在的州究竟能否執行墮胎，這些混亂也讓民主黨難以向選民強調議題的急迫性。

民主黨也難以撼動支持墮胎權的共和黨人，例如亞利桑那州54歲的共和黨支持者愛略特（Susan Elliot）說，她支持墮胎權合法，但她還是會投給共和黨，因為通膨及「瘋狂」的價格才是每天傷她最深，墮胎合不合法並不影響她的生活。

圖為密西根州支持修改州憲法、保障墮胎權的人士發送傳單。（圖／路透社）

■選戰倒數還在談墮胎 白宮官員：應與經濟掛勾

另據路透社引述消息人士報導，部分白宮高階官員已經開始懷疑，近幾周來對選民釋放的墮胎權相關訊息是否正確，許多民主黨人再也不樂觀相信能夠保住參、眾兩院，部分人士甚至質疑，黨內高層及白宮是否應該多花點時間談美國經濟、而非墮胎權。

3名知情人士透露，部分白宮官員相信他們應該將墮胎權與經濟擔憂掛勾，而不是只訴諸墮胎的基本人權。墮胎權研究團體「葛特馬赫協會」（Guttmacher Institute）的數據顯示，超過70%有過墮胎經驗的美國女性表示，選擇墮胎的主因是養育成本太高。

匿名人士表示：「情勢在幾個月前愈來愈明朗，選民不會公開談論墮胎，或者談墮胎的人不比談經濟的人多，我們應該將這兩個議題更好地綁在一起。」

另一名消息人士的評論更直截了當：「面臨墮胎抉擇的家庭數遠比任何時候擔心經濟的人還要少。」