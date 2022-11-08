樂天桃猿重炮手陳俊秀在「台灣大賽」第2戰中因擦棒球不慎造成左腕肌肉拉傷，今天未被排進先發打線，陳俊秀透露現在狀況不太好，「東西都拿不起來，連開礦泉水都沒辦法。」這是他生涯首次碰上如此傷勢，後續系列賽能否再上陣仍未可知，「現在能做的就是幫大家加油、相信隊友。」

陳俊秀在G2第4局上場打擊時，因一次界外球導致左腕拉傷，當下防護員立刻上場處理但最後仍評估無法續打，由朱育賢頂替打擊，陳俊秀當下還不想退場，走下場時看他用右手拿棒子錘了一下地板，「一定會不甘心，那時候想再打，但真的沒力量，拿棒子整個軟掉。」

陳俊秀解釋受傷當下的打擊，是揮棒時去扭到、不是震到，後來去醫院接受X光檢查確認骨頭無礙也讓他鬆了口氣，「那時候最怕是鉤狀骨斷裂，還好不是。」

今年例行賽打擊狀態低迷，好不容易在總冠軍戰把昔日長打火力找回來，卻又碰上傷勢攪局，陳俊秀也十分無奈，「好不容易狀況調整回來，但就這樣吧......」除了無法用實際行動為球隊貢獻，他在總冠軍戰跨季連續場次安打、得分紀錄也中斷，但他說：「連續紀錄對我來講只是個過程，最重要的是球隊拿冠軍。」

總教練曾豪駒表示，陳俊秀手的發炎狀態還是有，需要休息，也希望他缺陣的時候有其他人可以跳出來，「雖然沒辦法打擊，但他還有腳跟聲音。」陳俊秀也說今天會全力幫隊友加油，昨天桃猿全隊也有互相打氣，「現在能做的就是相信隊友。」