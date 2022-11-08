樂天桃猿今天以2比7不敵中信兄弟，系列賽陷入0勝3敗絕對劣勢，明天背水一戰交給「姊姊」王溢正先發，總教練曾豪駒說：「他大賽經驗非常豐富，對兄弟對戰數據也非常好，希望他明天可以把我們帶回桃園。」

桃猿取得全年度第一保送進「台灣大賽」，但前2戰打線卻沒有發揮，2場主場都吞敗，今天作客洲際在先發打線上做出變化，但仍以輸球作收，不過曾豪駒認為，今天這樣的打線發揮得還不錯，只是關鍵一擊還是比較缺乏，「比賽就是這樣，現在沒有退路了就是放手一搏。」

此役桃猿打線中表現最亮眼的是第9棒的陳晨威，是否明天會考慮將他棒次往前？曾豪駒肯定的說：「不會調動棒次，會照今天這樣排，但可能部分棒次會再做些調整。雖然比賽的過程我們表現的不是很理想，但我們仍對明天的比賽保持正面，有信心去搶勝。」

桃園明天預計推出王溢正先發，取得3勝0敗「聽牌」優勢的兄弟則由吳哲源應戰，總教練林威助說：「哲源對我們幫助很大，雖然上一場表現不是這麼理想，但是這種大賽他是第一次，相信有經過上一次經驗會成長，希望他可以有好表現 。」