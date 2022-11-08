中信兄弟捕手福來喜在「台灣大賽」前2戰共8打數無安打，今天在5局下滿壘時敲出帶有2分打點的二壘安打，站上壘包後他也興奮的用一連串手勢慶賀，「很高興能在關鍵時刻有重要表現，雖然前面打擊狀況不好，但更重要的是球隊能贏。」

福來喜的蹲捕能力獲得肯定，但系列賽前2戰打擊卻有些悶，賽前訪談時他指出，自己太多追打隊投手有利的球路，而非自己設定的球種，「但說不定今晚就是我發揮的那天。」

果然比賽中福來喜如他自己「神預言」，3打數2安打、貢獻2打點，5局下那次打擊自己球數取得領先，便縮小好球帶，避免打出滾地球，把球往天空打。

敲出系列賽首安後，福來喜站上壘包後興奮的比出一連串慶祝動作，他解釋這是自己的習慣動作，也是跟球迷互動，以前在家鄉時就會這樣。

總教練林威助也提到，這幾場球隊倚賴他的配球，但他也想要在攻擊端有表現，自己也十分懊惱，昨天休兵日練習時，福來喜一個人在室內練打，「助總」特別上前跟他聊一下，希望他不要這麼緊繃。

林威助說：「他今天有這樣的成績很替他高興，雖然是對方失投但他打得非常強勁，後來又有1支安打，對他來說心情應該不會那麼緊繃了。」

球隊取得3勝0敗「聽牌」，距離2連霸只剩最後一哩路，福來喜說：「樂天是非常強悍的對手，陣中有很多很好選手，我們不能鬆懈，任務尚未完成，直到贏下最後一場。」