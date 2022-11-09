網紅雪碧（方祺媛）日前自爆曾與AV導演圤智雨交往，引起女友李妍瑾不滿，隔空怒嗆「妳不是前女友，是前砲友」，引發軒然大波，當下她僅表示：「別為了不值得的人事物煩惱，及時行樂最重要」，不願多做回應，不過仍慘遭網友砲轟，對此她態度轉強硬，強調已經「截圖留證」，決定捍衛名聲到底。

雪碧昨(8日)轉發經紀公司「六子娛樂」聲明，內容寫道：「對於遭受網路攻擊抹黑一事，將會採取法律行動對應」，也已經請法務人員收集相關圖文影證據，對此，她表示始終不回應是覺得無聊，但不代表自己活該得被欺負，若被逼到底線危害到家人，就會吞不下去展開反擊。

雪碧強調在新聞或個人貼文下影射甚至漫罵，即便不指名在貼文底下留言，也是一樣的意思，接著強調自己已經截圖留證，酸民即便想刪留言也來不及，強調「言論自由不是這樣用的」，接著再三呼籲網友：「如果散發未具本人同意的私密照，散布者跟以不具名爆料者身分媒體爆料，也是可以告」。