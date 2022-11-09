黃姓男子今年5月以手機在一家知名書局偷拍逛街女子的裙底風光，檢方起訴後，台北地方法院考量黃男犯後坦承犯行，未曾有任何前案記錄，及表示有和解意願，而被害人並無和解意願等情況，依妨害秘密罪判罰金60000元，可易服勞役。

35歲的黃男5月29日晚間6點多，在書店2樓，趁張姓女子逛街未及注意之際，擅自將他手機貼近張的裙底並開啟連拍功能，以鏡頭朝上方式拍攝張的下半身隱私部位之數位照片16張，剛好在場民眾目睹後告知張女，張請求書店工作人員協助報警。