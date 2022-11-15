「臺北最High新年城-2023跨年晚會」今（15日）宣布主持人由連3年主持的新科金鐘獎綜藝節目主持人Lulu黃路梓茵，搭擋高人氣Youtuber布萊克薛薛、阿拉斯，號稱全臺最強且獨家的演出陣容的首波表演卡司則包括蔡健雅、劉若英及玖壹壹等人。
新加坡天后蔡健雅今年以《DEPART》奪下金曲獎的最佳華語女歌手、最佳演唱錄音專輯、最佳華語專輯、年度專輯等大獎，唱作俱佳的她，更是4度榮獲金曲歌后的紀錄保持人，演出讓人期待。
唱紅《為愛痴狂》、《後來》、《成全》等多首耳熟能詳的情歌天后劉若英，近期除忙著「飛行日巡迴演唱會」外，這次也將陪大家倒數。即將推出新專輯的「本土夯團」玖壹壹，今年與「周董」周杰倫合作的新歌《AMIGO》引起熱烈迴響，3人也將在臺北陪大家迎接2023年。
為配合2023台灣燈會，2023年臺北跨年活動主題為「臺北就是未來」，代表所有的創意、潮流、熱情都向臺北聚集，要帶領大家看見不同領域的未來樣貌。主視覺設計邀請到臺灣知名平面設計師廖小子操刀，運用彩色漸層與符號拼貼，結合臺北表演藝術中心建築、YouBike微笑單車、臺北捷運、廟宇以及彩虹文化，融合傳統與當代城市個性，還有跨年最高潮的101煙火秀，與未來感的色澤漸層，表達了臺北這座城市的多元性。觀傳局今年再次與旅行社合作推出跨年專屬限量遊程，只要購買遊程來臺北住1晚，就可免排隊入席跨年晚會搖滾區。
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