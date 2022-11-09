台中市西屯區筏子溪以西因中科廠商進駐，人口迅速增加，鄰近的福科國中現有校舍空間已不足，加上未來學區內學生入學需求，台中市政府爭取經費新建校舍，9日舉辦校舍增建工程動土典禮，工程預計2024年完工。

副市長令狐榮達說明，福科國中成立於2009年，主要因應中部科學工業園區廠商進駐，西屯區筏子溪以西人口迅速增加，學生就近入學需求而規畫設立，目前有52班約1600多位學生，且辦學成效良好，增建工程預計113年完工，未來可提供學生更優質學習環境，是「絕對值得的投資」。

教育局長楊振昇表示，市府向教育部爭取補助經費3544萬2085元，自籌3655萬7915元，合計共7200萬元增建校舍；此次將興建地上4層樓，共12間教室，包含專科教室及行政辦公室，總樓地板面積1429平方公尺，預計113年上半年完工，未來將滿足學區內的學生就近入學需求。

令狐榮達說，「教育為國之本」他畢業於師範大學，深知教育的重要性，盧市長率領的市府團隊相當注重教育、文化，也感謝議會支持通過預算，市府每編列100元預算，就有41元用於教科文建設上，教文預算比例為六都第一，且在天下雜誌評比各縣市教育、科學、文化的預算編列中，台中市榮登教育王。