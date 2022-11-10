縣長楊文科（左）表揚特殊績優志工江源富。（羅浚濱攝）

新竹縣「111年度衛生保健志工獎勵表揚活動」，10日在縣政府大禮堂舉辦，縣長楊文科深深的向與會志工一鞠躬，感謝衛生保健志工不畏疫情無私奉獻，是社會溫暖的力量，也歡迎更多人投入衛生保健志工行列，一起守護鄉親的健康。

楊文科說，熱心民眾願意積極投入志工服務，不僅展現新竹縣的正能量，更是進步城市中善心的延續，感謝保健志工的貢獻，尤其是在疫情期間願意投入服務，嘉惠廣大鄉親。

今年衛生保健志工表揚全勤獎123人、善心獎41人、愛心獎20人、德心獎15人及特殊績優貢獻4人，為鼓勵志工共同推動防疫工作，特別規畫防疫志工楷模獎共有339人。

楊文科頒獎表揚4位特殊績優志工，肯定志工們發自內心，以「知識、體能、勞力、經驗、技術及時間」貢獻社會與服務他人，真的是功德無量。

4人為，郭醉月以護理專業背景，協助新冠苗接種站設立、場地布置和清理；江源富以藥癮更生人的生命經驗，投入毒品危害防制中心山茶山志工隊，到學校、監獄宣導反毒；張于婉有專業、熱忱和耐心，民眾特地去函衛生所建議表揚；江炳煌則積極號召民眾挽袖捐血。

楊文科與獲獎志工，手舉「我服務 您安心」、「助人為快樂之本」、「友善服務 溫暖人心」等標語合影，場面溫馨。

衛生局長殷東成表示，志工平日服務項目包含協助門診服務、衛生保健、食品衛生宣導、防疫工作、菸害防制、社區健康營造、長期照護及毒品防制宣導等，共同守護縣民的健康。