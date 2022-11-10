閒置20餘年的斗六糖廠啟動活化，縣長張麗善昨(9日)與關心斗六糖廠活化的鄉親一起會勘，在充滿歷史痕跡的糖廠大樹下，一起展望未來，關於斗六舊城及斗六糖廠的新樣貌，就在我們的眼前，「要朝向低碳永續邁進」。

關於斗六糖廠未來的樣貌，張麗善分享，將分成6大區，也就是竹構學院、倉庫區、竹創森公園、行政區、宿舍區、第一公猜宿舍，在與糖廠取得共識後，先行籌措275萬經費，將第一期近3.5公頃的竹構學苑、倉庫區、竹創森公園進行規劃設計，逐步打造竹產業創新基地及森林療癒推廣基地。

至於斗六舊城是過去雲林的縣治中心，也是商業及人文生活中心，張麗善表示，在上任後逐步完成雲林溪掀蓋工程，並於年初向水利署爭取到4千多萬經費，展開後庄埤滯洪排水設施環境改善計畫工程，把長期閒置空間轉型成親水公園，以及將芭蕉溪上游台糖宿舍周遭水環境的建置完成，讓斗六擺脫淹水問題。

上任三年多來，張麗善指出，很多改變正在發生，謝謝鄉親給她力量，讓她能夠為自己的家鄉盡心力；我們有共同的歷史回憶，我們也會一起創造更美好的未來。