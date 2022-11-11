資深媒體人兼名嘴狄志為，除了常在談話性節目評論時事，也會透過臉書分享生活日常，他透露某次因為工作緣故，缺席岳父生日，沒想到忙到凌晨從公司返家後，竟被妻子反鎖在門外，讓他當下心死覺得「為什麼為了工作，卻得到這樣的待遇」。

狄志為日前上節目《新聞挖挖哇》，他表示從未想過為了工作放棄家庭，如何在兩者間找到平衡，一直是自己人生的課題，更提到老婆多次希望他將工作和生活分開，畢竟錢夠用就好，但仍未二者兼顧到，回憶起某年岳父生日時，他已經將工作排開準備下班回家慶生，沒想到莫非定律再次發生，當下爆出連勝文槍擊案，立刻被新聞台長官召回，雖然立刻跟妻子告知此事，沒想到妻子卻氣到撂下狠話：「如果你去上班，今天不用回來了」。

狄志為當天忙到凌晨1、2點才下班，沒想到返家時竟被老婆反鎖在門外，還將家裡電話線拔掉，讓站在門外的他備感無奈，覺得人生怎能過得那麼淒涼，只能拖著疲憊身軀到位在中和的房子過夜，直到凌晨4、5點時，老婆才打電話詢問人在哪裡，得知他有地方過夜後，便直接把電話掛掉，可見怒氣未消，不過隔天便主動打電話道歉，他也隨即和老婆約法三章，表示往後吵架絕對不可以鎖大門。

狄志為表示老婆因為他承諾過的事常未做到，因此有過離婚的念頭，甚至印出婚協議書要他簽名，雖然自己當下簽了名，但冷靜下來後又塗掉，強調若為了這種小事而離婚真得過於荒唐，後來也儘量不跟妻子爭吵，畢竟很多事情都是自己理虧在先。