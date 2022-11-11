拔牙慘劇！一名女網友表示，最近去拔牙齒，結果醫師不小心手滑，導致她的舌頭下方出現一個大洞，麻醉藥消退以後讓她痛到快瘋掉，跑回去診所拿藥，醫師卻堅稱只是小小破皮而已，讓原PO的理智線瞬間斷掉，也引起網友們熱烈討論，不少人看完影片傻眼直呼，這也太扯了。

一名女網友昨在臉書社團《爆料公社》上發文表示，最近去拔牙遇到了一個可怕的醫師，拔牙過程中需要先破壞假牙，結果醫師疑似是不小心手滑，竟在她的舌頭下方鑽出一個大洞，事後也沒有給她藥膏，讓她在麻藥消退以後痛到快崩潰。

妹子拔牙舌頭被鑽洞，喝水痛到崩潰。（圖／翻攝自爆料公社）

女網友透露，她喝水就痛到快哭了，發現實在忍不了又跑回牙醫診所，結果醫師這才開立藥膏給她，而這樣的處理方式，讓她忍不住怒氣大呼「如果早上就直接開藥，我不就不用跑這趟了嗎？」怎料，醫師竟然還堅持說只有破皮而已。

女網友憤怒地說，她舌頭下的傷口深到不行，棉花棒一插都可以直接插到底，這怎麼可能只是區區的破皮而已？從原PO分享的影片中可見，她一張嘴就可以看到舌頭下方的巨大傷口，讓人看了怵目驚心。

恐怖畫面也引起網友討論，「我舌下一點點破洞就痛到沒辦法吃東西了，妳這個也太誇張了吧」、「這傷口太大了要縫吧」、「盡速找律師處理不要客氣」、「像這種可以提告了，正常是要縫合才不會細菌感染。」