「地圖舌」指的是舌頭出現如同地圖般的斑駁的圖像，中醫稱為「花剝苔」，又名游動性舌炎，也就是舌炎在舌頭上四處游走，不會固定在同一位置上。

●地圖舌代表身體出狀況

正常人的舌頭呈現白白紅紅的、非常均勻，一旦東缺一塊、西缺一塊，就出現所謂的地圖舌，代表身體出了狀況。而地圖舌的患者，10個中有7～8個屬於過敏體質，例如鼻過敏、皮膚過敏都有可能出現這種舌象，必須要調整免疫力來改善，如果突然出現明顯「地圖舌」時，代表免疫系統起了變化，建議要少吃加工食品，盡量遠離過敏原。

很多人都有個迷思，認為口腔的味道與舌苔有關，甚至在早上起床時拼命刷舌苔。其實口腔異味是由很多原因造成，包括消化系統的疾病，或口腔疾病例如咽炎、牙齦損傷等所造成口腔異味。因此，光靠刷舌苔來清除異味，效果很有限。

●刷舌苔勿太用力，以免味蕾受到損傷

雖然刷舌苔可以清除舌苔中的食物殘渣、降低齲齒的風險，但千萬不可以刷太用力，因為舌頭上密集分布的小突起就是味蕾；若用力不當很容易受到損傷，且經常用力刮舌苔，還會刺激味蕾、損傷舌乳頭，甚至導致舌背部麻木、味覺減退、食慾下降等不良後果。

其實，刷舌次數不應過多，建議每週一次即可，而刷舌時用力不要過猛，應輕輕拂刷舌背，不要產生疼痛和不適感，每次刷舌的時間也不應過久，從舌根部往舌尖部刷10次就可以了。

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