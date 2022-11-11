美國10月通膨初見趨緩跡象，激勵四大指數周四全面大漲，台股今（11）日跟進強彈，一度暴漲541.75點站回「萬四」。晶圓代工龍頭台積電(2330)爆量飆漲8.47％至442元，創1個月來高點，市值跳增9千億、一舉回升至11.46兆元，早盤維持逾7.5％漲勢。

台積電2022年10月自結合併營收2102.66億元，較9月2082.47億元小增0.97％、較去年同期1345.39億元成長達56.29％，改寫歷史次高。累計前10月合併營收1.84兆元，較去年同期1.28兆元成長達44％，持續提前改寫年度新高。

台積電先前法說時預期，2022年第四季合併營收將介於199～207億美元，在假設新台幣兌美元平均匯率31.5元狀況下，約季增2.2～6.4％、年增達43～48.8％，連10季改寫新高，毛利率預期介於59.5～61.5％、營益率介於49～51％，力拚持穩高檔再向上。

台積電因應半導體產業庫存修正逆風，雖將今年資本支出規模調降10～18％至360億美元，但重申未改變對第四季營收及獲利展望，且今年以美元計價營收成長34～36％（mid-thirties）預期不變、明年營運仍可持續成長，長期營收成長達15～20％目標亦未變動。

美系外資最新報告指稱，台積電決定將部分3奈米產能資本支出遞延至2024年，使明年3奈米產能擴增自原先的每月8萬片降為6萬片，預估明年資本支出將降至300～320億美元，但認為3奈米長期需求成長曲線不變，看好至2024年營收貢獻將升至17％。

美系外資認為，透過今明2年削減共100億美元的資本支出，台積電可在2023、2024年節省約20億美元的折舊成本、影響毛利率約為2～2.5個百分點，使毛利率更可能維持逾53％水準，有望帶動現金報酬率增加，維持「加碼」評等、目標價720元不變。