1111超強購物節，無論店家或是消費者無不摩拳擦掌，準備大顯身手，高雄市政府農業局看準商機，與國內頂級超市Mia C’bon攜手合作，將長期上架來自高雄產地的木瓜與芭樂，並將六龜蓮霧以精緻愛心盒形390g包裝上架，打造『告白蓮霧』成為話題，全台22家門市，連續兩週檔期優惠促銷，讓單身節也能有甜蜜的氛圍！

雙11買好果！高雄首選X頂級超市Mia C’bon推愛心盒形六龜蓮霧(高雄市農業局提供)

高雄市政府農業局看準商機，與國內頂級超市Mia C’bon攜手合作，將六龜蓮霧以精緻愛心盒形包裝上架，打造『告白蓮霧』(高雄市農業局提供)

標榜品味質感生活的全新頂級超市Mia C'bon前身是JASONS Market Place，因品牌授權到期及追求「比高端超市更好」的願景，自今年五月起以新名字正式亮相，結合台語、義大利和西班牙文，從命名的小巧思就讓消費者感受到Mia C'bon是一家既在地又國際的超市。

高雄市政府農業局「高雄首選」嚴選的六龜蓮霧，細心講究每一道環節，從催花時間、產期調節、留果數、幼果生長處理、肥培管理和氣候，非一蹴可及的生產線，果農們每一滴汗水才奮力熬成蓮霧的甜美滋味，此次特別選用限量的愛心型盒裝，特殊造型盒在挑選果品的分級包裝上需更加嚴格，要求粒粒飽滿端正且質量一致的珍稀果實，也才成就這一盒又一盒超高顏值的暗紅心型果盒。

Mia C' bon蔬果採購處處長曾富達強調，選品團隊走訪全台鄉鎮，找尋符合有機與產銷履歷標準的食材，主打生鮮產地直送和獨特性商品，高雄品項豐富多元，目前刻正規劃年節的時候引進高雄蜜棗，這回為吸引更多消費者，Mia C'bon 101店全新改裝，歡慶開幕正好趕上這波『告白蓮霧』促銷檔期，號召全台高雄首選品牌的果粉們，把握機會品嚐明星級蓮霧還能享優惠。

高雄農業局局長張清榮表示，六龜蓮霧是市場上非常熱門的品項，也是現在最「正著時」的水果，農業局一直以來致力讓果農生產的一級產物，經過二級加工，以及三級服務的過程，拉近產地與消費者之間的距離，他說，農業局一直以來，秉持著好東西要和大家分享的理念，結合更多共同推廣力量，把握精華的採收期，才能讓更多人都能吃到每年限量的六龜蓮霧。

高雄農業局進一步補充，配合雙11檔期，高雄首選連續兩週末於Mia C’bon超市舉辦試吃活動，本週在大葉高島屋、美麗華、林口三井、台中中友、漢神巨蛋等店，下週末會在大葉高島屋、101、竹北高鐵、台南夢時代及中和環球，歡迎到店試吃品嚐選購。