凡贊助一萬元助學經費者，即可自行挑選鍾愛的大師墨寶帶回珍藏(圖／金門家扶中心提供)

金門家扶中心致贈感謝狀給充滿愛心的五位書法大師，對他們的善舉致上十二萬分的謝意(圖／金門家扶中心提供)

由金門家扶中心主辦的「寒冬送暖園遊會」活動將於12／4舉行，但由於疫情影響經濟嚴苛，今(2022)年度助學經費籌措短少近三分之一。為協助籌措愛心經費，地區知名書法家孫國粹邀約金門縣文藝協會理事長張君玉，以及翁清土、洪壽森、張水團等書法大師，今(10)日下午齊聚家扶中心現場揮毫100份充滿愛心的作品，提供給家扶中心寒冬送暖園遊會募款助學，凡贊助一萬元者，即可自行挑選鍾愛的大師墨寶帶回珍藏。

金門縣文藝協會理事長張君玉表示，希望透過書法同好一齊的努力，協助家扶中心在今年的寒冬送暖園遊會活動中，可以籌措到足夠的資源，來幫助地區弱勢的兒童，讓他們在生活及求學中沒有不足和遺憾，真正替金門兒童給與有效的協助，讓孩子們可順利成長。

金門家扶中心扶幼主委楊肅謙指出，今年疫情看起來有接近尾聲的跡象，但卻是考驗的開始，百業待興才能恢復以前的榮景。家扶中心此次也無法置身疫情之外，受疫情最大的影響就是今年籌措的經費將近有三分之一的落差，極待善心人士的協助，把不足的地方，透過鄉親大眾的力量，彌補弱勢兒童照顧經費的不足。

家扶中心也致贈感謝狀給充滿愛心的五位書法大師。李桂平主任表示，家扶中心期待藉由此次的捐款贈字的活動，能提高鄉親對弱勢兒童的關注，共同攜手為金門弱勢兒童提供力量，度過寒冬後才有機會迎接未來的美好希望。