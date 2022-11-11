對於「台灣民意基金會」10日發布台北市最新民調，前立委郭正亮今（11）日晚間在中天《盧秀芳辣晚報》表示，現在真的不知道怎麼選了，所以感覺就是「垃圾時間」！

「台灣民意基金會」10日發布台北市最新民調，當問到「這次市長候選人中，比較出名的有陳時中、蔣萬安、黃珊珊、蘇煥智和童文薰。如果明天投票，您會投給誰？」結果發現， 29.8%蔣萬安、26.6%黃珊珊、21.8%陳時中、0.4%童文薰、0.3%蘇煥智、11.9%尚未決定、9.1%其他、不知道、拒答。

郭正亮說，陳時中一開始出來參選的定位是衛福部長、防疫指揮官，但後來發現防疫的議題打不下去，且陳水扁早就提醒陳時中不要來選台北市長，否則防疫一定變成焦點。

郭正亮認為，陳時中都在講2020年防疫成功，但是台灣疫情有3年，印象最深是2021年，打不到疫苗、排隊、有人在擋疫苗，大家去年刻骨銘心，當然有印象！

郭正亮強調，鍋立刻被掀開後，因此擋疫苗被罵、快篩也被罵，一大堆通通都被罵，然後開始轉「人設」，但是太假了！年輕人的崩壞造成全區的崩壞，民進黨在年輕人輸到一面倒，只有一個，就是陳時中！現在真的不知道怎麼選了，所以最後的感覺就是「垃圾時間」！