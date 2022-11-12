桃園市長鄭文燦今早與民進黨桃園市長候選人鄭運鵬出席桃園基督教聯盟城市祈禱早餐會，距離投票日倒數2周，對於目前市長選情，鄭文燦表示，最後階段的確「激烈又緊繃」，他分析目前呈現「五五波」，鄭運鵬凝聚力不斷提高，有信心拉開差距。

鄭文燦分析，目前選情呈現五五波，各種數據都顯示鄭運鵬的凝聚力不斷提高，趨勢是往上，現在會把握每天、每個機會，讓鄭運鵬獲得最大支持，桃園的成績必須由有魄力、有能力、能決斷的鄭運鵬來接棒，相信未來會是一位好市長，目前也有許多選民都有產生共鳴。

不過，鄭文燦也坦言，距離投票日倒數2周，現在選情的確很激烈、很緊繃，但有信心可以和對手拉開差距。

鄭運鵬昨赴中壢中原商圈掃街，民眾反應熱烈，外界關注是否在選前積極進攻深藍票倉？鄭運鵬說，他從不認為桃園有哪區是深藍票倉，鄭文燦在4年前每一區都勝選，他也獲得許多市民支持，所以過去大家對藍綠板塊的印象已有所改變。近期掃街時，市民都說得出鄭文燦8年來對他們的照顧，每區都有光榮成績，是他勝選最大的基礎。