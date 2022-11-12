基隆安樂區麥金路3巷有條早在20餘年前私設的道路，後來成為附近民眾重要聯外道路。但因為所有權問題，這條道路20餘年來早已坑坑窪窪，讓附近社區的民眾苦不堪言。這條道路終於在地方議員及立委蔡適應的協調下重新鋪裝，預計13日便能完工通車。

蔡適應表示，麥金路3巷道路是私人道路，但是也是壯觀里重要的聯外通道，他和已故楊里長鍥而不捨的堅持打動了地主，今天特別到施工現場感謝工作人員，預計在11月13日左右，就能完成施工。

蔡適應提到，由於麥金路3巷這條道路全長1.5公里，南北各一個車道，土地所有權主要以私人土地為大宗，路口還有交雜國有土地的狀況，他與已故的楊添發里長多次拜訪地主和公部門，希望可以促成道路的修繕，最終他協調路權成功，使雙方都同意道路刨鋪。

這條民眾稱之為「壯觀大道」的私設道路，是壯觀台北等社區通往國道一號八堵交流道的聯外道路，雖然已經完成20餘年，也是附近許多居民的交通要道，但由於這條路並非基隆市政府的計畫道路、土地所有權也在尚在私法人名下，政府部門能介入的條件有限。所以才在立委蔡適應與市議員鄭愷玲、秦鉦等人的協調下，說服了地主與公部門協力，促成這條道路的重新鋪設。

鄭愷玲也表示，雖然目前這條路在積極爭取下，即將完成道路重新鋪設，但從長遠來看，仍然需要找到公部門能介入的方案，將其列為正式的合法道路，未來這條路後續的維修及維護，才能徹底解決。