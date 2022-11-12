翁美春說，她走上2樓商場樓層，發現大門深鎖，門上張貼「商場尚未開放，請勿進入」。(市議員候選人翁美春提供)

豐原轉運中心目前共規畫6個客運候車月台，先規畫引進30條市區客運路線進駐。市議員候選人翁美春12日抨擊說，1樓穿堂層還在施工，2樓商場大門深鎖相當冷清；市府招商不力，「半成品」無法活絡豐原經濟。交通局強調，將持續滾動檢討大眾運輸旅運需求，透過轉運站人流帶動商機。

翁美春表示，市府斥資7億元興建豐原轉運中心，號稱是北台中「含金量」最高的交通樞紐。今天實地走訪豐原轉運中心，發現1樓月台僅有市區公車停靠，國道客運並未進駐；1樓穿堂仍架設圍籬，包商還在施工。候車民眾當場抱怨「在工地等車、很危險，豐原對外門面居然是工地」；已經啟用為什麼還在施工？

翁美春說，她走上2樓商場樓層，發現大門深鎖，門上張貼「商場尚未開放，請勿進入」、「籌備中，請勿進入」告示，落地玻璃的鐵捲門也沒有開啟，整個2樓冷冷清清、相當淒涼。豐原轉運中心是為了選舉，敲鑼打鼓急就章啟用，是否有公安疑慮？

交通局指出，豐原轉運中心規畫市區、國道客運、296格汽車格及849格機車格及2樓設有商場空間，已依促參法委託台灣全聚德股份有限公司營運。第一階段包含轉運中心、停車場9月9日已啟用供民眾轉乘及停車環境；第二階段2樓商場部分由營運廠商招募商家及整裝修作業，依契約預計明年2月啟用商場。

交通局強調，1樓川堂公共藝術設施11月4日已建置完成，預計11月中旬驗收及點交啟用。為維持轉運中心1樓川堂通行順暢與候車區安全，公共藝術施工區域目前設有圍籬設施，已請公共藝術施工廠商加強圍籬設施穩固，檢視公共藝術工區週邊動線順暢度及候車安全，適時調整相關設施，以維轉運中心1樓客運轉乘安全。