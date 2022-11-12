立委費鴻泰結合信義、南松山的地方民間團體，一起為蔣萬安和國民黨提名市議員候選人，來拉票與固票。（費鴻泰提供）

年底九合一選戰進入倒數，國民黨立委費鴻泰呼籲「好朋友、多拉票」，為蔣萬安和五位國民黨提名「松山、信義區」的市議員候選人，在松山慈祐宮前廣場舉辦造勢活動。

費鴻泰結合信義、南松山的地方民間團體，一起為蔣萬安和國民黨提名市議員候選人，來拉票與固票。

費鴻泰表示，這場造勢活動，選在「國父誕辰紀念日」舉辦，非常有意義。回顧國父一生，時時刻刻以國家大計為念，終其一生為了國家大業奔忙，奠定國家發展建設穩定基礎。

費鴻泰邀請很多民間社團、社區組織、里鄰長等朋友一起來參加，同時現場實況直播；費鴻泰邀請台北市長候選人蔣萬安，以及松山、信義區的市議員候選人秦慧珠、詹為元、徐巧芯、戴錫欽、王鴻薇五位到場致詞，讓來參加者可以現場聽取每一位候選人的政見發表。

活動由名嘴江岷欽教授擔任活動主持人，他口才犀利對政治敏感度高，很受現場觀眾歡迎。此外，特別邀請國民黨主席朱立倫主席、對台北市的市政非常了解的郝龍斌前市長，以及立法院總召曾銘宗委員、問政犀利鄭麗文委員、洪孟楷委員等重量級人物，一起向「信義、南松山」地方鄉親朋友懇託，大家多為蔣萬安拉票與固票。

費鴻泰呼籲，鄉親，要讓台北市發展更好，蔣萬安就是我們唯一的選擇，未來打造台北市成為「讓人安居樂業的永續城市」。