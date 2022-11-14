紙終究包不住火！日本一名人妻從事翻譯工作長期在家辦公，沒想到竟趁老公出門上班時，帶隔壁小王回家，發展出婚外情，甚至行徑越來越大膽，老公回家拿東西時，對方竟還躲在家中，但這段姦情意外被鄰居小孩揭穿，鬧得左鄰右舍皆知，最後離婚收場。

日媒《ananweb》報導，一名29歲女子柚香（化名）4年前與老公結婚搬進新家，在附近居酒屋吃飯時結識了住在同區的西城夫妻2人，因為年齡相近彼此非常聊得來。柚香平時在家當翻譯，西城丈夫也是在家辦公，所以空閒時間常會拜訪柚香，久而久之兩人日久生情，發展出婚外情。

一開始柚香和西城會小心翼翼防範鄰居眼光，但後來行徑越來越大膽，甚至有次兩人在家約會時，柚香老公突然回家拿東西，西城還躲在家裡某處，老公完全沒發現，拿完東西又離開了。

這段姦情一直到兩對夫妻又相約到居酒屋聚餐時，碰巧遇到住同一棟公寓的一家人，這家小男孩一見到西城丈夫，馬上喊這叔叔他認識，「這個人很常來她（柚香）的家裡喔」，抖出兩人的祕密，柚香家與西城家從此斷絕往來，而這段外遇也在左鄰右舍間傳開，身敗名裂的柚香無法繼續待下去，最後與老公離婚，回老家生活。