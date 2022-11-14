品嘗鹽地洋香瓜好時機，北門「HARU」洋香瓜評鑑19日登場。（張毓翎攝）

當天除了頒獎給評鑑優勝者，還提供400份洋香瓜虱目魚柳潛水堡和200盒洋香瓜，免費讓遊客品嘗。（張毓翎攝）

台南市北門區農會以「HARU」註冊作為當地洋香瓜品牌，並自2017年起辦理洋香瓜評鑑，雖然今年秋作的洋香瓜減產，但農會仍努力照常辦理，行銷在地農特產，19日在水晶教堂的北門「HARU」洋香瓜產業文化活動，當天除了頒獎給評鑑優勝者，還提供400份洋香瓜虱目魚柳潛水堡和200盒洋香瓜，免費讓遊客品嘗。

北門區農會總幹事洪明農說，這期作的洋香瓜受氣候等因素關係，收成不太好，但農會還是努力邀請一些早種植、受影響比較輕微的果農報名參加，畢竟舉辦洋香瓜評鑑的用意，主要是期許提升產業競爭力，並提高「HARU」品牌知名度，活動當天，不僅有試吃活動，還有HARU洋香瓜托特袋DIY體驗及在地青農市集的展售活動。

農業局長李建裕提到，北門區為台南洋香瓜主要產區之一，種植面積約96公頃，因地處鄰海的鹽分地帶，所以種出來的洋香瓜吃起來的風味，與其他地區的洋香瓜味道特別不一樣，一入口能嘗到洋香瓜的甜，尾韻則帶有淡淡的鹹甘味。今年北門洋香瓜產量減少，想吃的民眾要把握機會，趕快來採購。