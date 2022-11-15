台北市第8屆第2場市長選舉公辦政見發表會15日上午10時登場，11號候選人謝立康自稱是「美國自然醫學博士」，政見都與健康有關，而談到很多人問他是素人為何會參選，謝立康表示，是「神明的旨意」，他還笑說，他後台很硬，算是「靠父靠母」族，關聖帝君是他的義父、義母是媽祖娘娘，所以就是靠這個力量，來參與選舉。

謝立康提到，昨天他剛辦完媽媽的告別式，所以健康很重要，而他也特別穿上「騎福台灣、捍衛健康」的衣服，呼籲透過騎腳踏車，能提升健康；此外，他還提到，有次他要幫媽祖辦1000多天紀念活動，但北市府卻不給辦，到處求助無門，後來就是禱告，不斷禱告，感謝松山奉天宮協助，當天陽光燦爛，天兵天將都到現場，並說台灣是個被祈福的地方。

謝立康說，很多人問他，「健康」是無法治理台北市，他說，過去20年只能幫助1萬個慢性病和癌症患者康復，希望當選台北市長後2年內就能帶領200萬人，他也強調，「我只做一任」，這一任協助大家度過疫情。

最後，他也提到希望北市456個里建立健康中心，里長事務費從5萬調到10萬，也延續第一場政見發表會風格，再度演示一套淋巴操，提倡台北市民健康運動。