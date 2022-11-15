連鎖咖啡店星巴克不只飲品受人喜愛，推出周邊產品時，也常造成搶購風潮，不過日前一名女網友抱怨，她買了某款水杯後，每次使用都像是在「練武功」，手指總會被刺出痕跡，貼文一出讓許多網友會心一笑，直說：「買2個可以變罰跪神器」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，自從去星巴克買了某款冷水杯之後，「每次開蓋都有種去角質的感覺」，開玩笑說，以為自己在練詭異的武功，還呼籲其他網友：「PO上你們買過最瞎的東西分享，笑一下」。

從原PO分享的照片可見，這個淺紫色的杯子造型特別，外觀有如水鑽般晶透，在燈光下還會產生折射，不過其杯壁的尖刺突起設計得非常密集，把杯子拿在手中就像握著一顆小榴槤一樣，原PO也表示，每當使用完這個杯子，手指頭都會被杯身扎出凹凸不平的痕跡。

一名女網友買了星巴克推出的水杯，卻覺得每次使用都像是在「去角質」。（翻攝自爆怨公社）

貼文曝光後，引來不少網友留言，「讓你賺到了，免費去角質」、「為什麼要買一個這樣的杯子折磨自己」、「買2個變罰跪神器」、「平時環保救地球，緊急時可當防身武器救自己」、「幾年前這杯子真的超級搶手，網路上還炒高價格」；另外，還有網友笑說：「只有我覺得摸那個凹凸不平的很療癒嗎」。