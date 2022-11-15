中華職棒統一7-ELEVEn獅在10月24日到11月19日進行秋訓，本周六（19日）還會在高雄澄清湖棒球場，和高雄台鋼雄鷹進行熱身賽，獅隊15日發表教練團異動，表示原本的投手教練納瓦洛不續約，將由牛棚教練羅錦龍轉任一軍投手教練。

以下為統一7-ELEVEn獅教練團異動公告全文：

今年統一7-ELEVEn獅秋訓自10.24～11.19，本週六統一獅將前進高雄澄清湖棒球場與高雄台鋼雄鷹進行熱身賽，開放民眾免費進場觀賽。

備戰2023年全新球季，獅隊近期進行教練團異動，納瓦洛自2020年加盟獅隊擔任投手教練一職，3年期間帶給獅隊教練團全新觀念，而牛棚教練羅錦龍也在一旁進修學習，球團感謝納瓦洛這三年期間帶給球隊幫助，但2023年確認不再續約，將由牛棚教練羅錦龍轉任一軍投手教練，目前教練團異動部分尚有其他教練洽談中，屆時確認後另行公佈。