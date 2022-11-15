桃園市710大溪─永寧捷運站快捷公車平日上下班尖峰時段、假日遊客多，經常滿座。現正值2022桃園花彩節期間，有民眾抱怨連等4班車都因客滿搭不上，質疑市府辦活動相關交通接駁班次量能不足，市議員陳治文指出，710公車行駛高速公路所以乘客無法站立，花彩節需有機動加班車支援，否則民眾一等就是一個半鐘頭，怨氣沖天。

陳治文行文桃園市政府要求改善，期盼在花彩節活動期間，機動加班車支援，交通局回應，已協調要求客運業者在平、假日下午2時至5時，班車改為45人座柴油大巴載客班車；農業局則說，花彩節現場工作人員，會隨時視候車狀況協調業者加開班次疏散人潮。

桃園花彩節今年僅在大溪月眉休閒農業區舉辦，以「花宇奇航」為主題，展期至本月20日止，開展首周光是假日2天就吸引超過16萬人次參觀，白天在主展區可欣賞由太空人、火箭、外星人、幽浮等花田圖騰、玩農事體驗、逛小農市集，晚間首推光雕秀，成功吸引大批遊客造訪大溪區。

710大溪─永寧捷運站快捷公車往返大溪與台北捷運車站，平日上下班通勤人多，假日乘客也不少，加上桃園花彩節活動吸引眾多外地遊客搭車前來，卻發生遊客在花彩節現場搭不上車抱怨連連。交通局公共運輸科長黃心韻說，假日花彩節遊客增，遊客搭乘710線大溪往永寧捷運站班車截不完、排隊人很多，已協調要業者在假日遊客高峰時段，班車改為45人座柴油大巴載客班車，每天加總則有8班次疏解遊客。

農業局也說，桃園花彩節期間，因應雙北遊客回程需求，交通局已協調客運業者在活動期間，除尖峰時段改為座位較多的柴油大巴載客外，如果仍無法有效疏散人潮，後續會增開直達桃園火車站或中壢火車站的班車接駁，做為雙北遊客回程的替代選擇。