一群力挺18歲公民權的青年，今晚來到嘉義市嘉義文化公園，在民主聖地站肥皂箱開講，宣揚自己有權決定自己未來的決心，呼籲各界支持「18 歲公民權修憲複決案」，嘉義市長黃敏惠也與青年一同宣傳，力挺青年「戰」出來。

一群力挺18歲公民權的青年今晚來到嘉義市嘉義文化公園，呼籲各界支持「18 歲公民權修憲複決案」，嘉義市長黃敏惠也在現場與青年一同宣傳。(呂妍庭攝)

今晚「青年肥皂箱」聚集來自不同年齡層及代表性的發聲者，現場有 18 歲以下、18至20歲間，以及26日當天能站出來投票挺18歲公民權的20歲以上青年，另國民黨青年團及公民團體台灣青年民主協會的代表也到場。

一群力挺18歲公民權的青年今晚來到嘉義市嘉義文化公園，呼籲各界支持「18 歲公民權修憲複決案」，嘉義市長黃敏惠也在現場與青年一同宣傳。(呂妍庭攝)

「18歲公民權修憲複決案是一項相當艱難的任務，但越艱難的事，就越要有人去努力、挑戰，將不可能變為可能。」黃敏惠表示，很感動今天聽到不同年齡層對於 18歲公民權看法，指青年就是嘉義市的未來，不管哪個世代的年輕人，在社會與現實中總是充滿挑戰，我們要讓社會成見不再約束青年的權利，也不讓現實輕易消磨青年對公民參與的熱情。

「希望嘉義市的鄉親能支持年輕人，共同參與民主的重要時刻。」台灣青年民主協會理事長張育萌說，雖嘉義市長已重行選舉，但26日仍有18歲公民權的修憲複決，「這是台灣第一次人民有權決定憲法，但是複決通過門檻高達965萬票，每一票都重要！」

中正大學學生會會長陳紹安認為，投票是對自己負責的一種方式，用自己的判斷決 定要投給什麼樣的候選人，選擇自己想要的未來。國民黨青年團總團長康晉瑜說，成年年齡下修至18歲的國家越來越多，支持18歲公民權已是世界趨勢，台灣這塊土地也應種下世代正義的種子。

「在民主聖地嘉義市倡議18歲公民權別具意義！」黃敏惠競選總部青年發言人張耿榮表示，日前台少盟公布「縣市首長候選人兒少政策評比」，全台近半數縣市首長候選人不及格， 但黃敏惠市長獲得93.82分，全台第2名肯定，顯見勇媽挺青年絕對不是說說而已，而是付諸了實際行動。