台南北門一間牛肉麵店的老闆分享，周日中午有3桌共10位客人來用餐，但是吃完飯以後忘了付錢，因此他決定PO出點餐的單子與監視器畫面，呼籲那天來用餐的客人記得回來付錢，引起網友討論。

一名網友日前在臉書社團《台南大小事》上發文分享，台南一間牛肉麵店的老闆公布監視器畫面，指周日（13日）中午內用坐在第5、7、8桌的客人，吃完飯以後似乎忘了付錢就走了，麻煩看到這篇文以後連絡他。

根據監視器畫面，當天中午坐在第5、7、8桌吃飯的共有10個人，而這些人一共點了9碗麵與1碗丼飯，總計2270元。

貼文引起網友討論，「會不會是這桌以為那桌付錢，那桌以為這桌付錢」、「老闆處理方式好善良，不需要檢討被害者，希望忘記付錢的看到趕快過去付款」、「老闆的提醒也太溫柔了吧！」不少網友見狀則說，如果沒有專門的收銀員，建議老闆以後可以改成點餐的時候先結帳，這樣就可以避免這樣的狀況再發生。

而牛肉麵店的老闆也留言回應說，有些客人的確會不小心忘記付錢，因此想說先PO網路上提醒，看看有沒有人會回來付錢，如果沒有的話，就當作是做善事了。針對網友的建議，他也表示目前店內也更改了付費的規定，全面改為點單時先付款了。