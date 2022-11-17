（冠德建設奪得「台北市行二行三公辦都更案」最優申請人，今年累計已得標三大案。圖／國家住都中心)冠德建設再傳喜訊！由國家住都中心擔任實施者推動的「台北市行二行三公辦都更案」，今（16）日正式公布最優申請人，冠德建設（2520）今日晚間公告，成功取得最優申請人資格；累計今年以來，冠德已連續得標三大公辦都更案，堪稱大贏家。「台北市行二行三公辦都更案」由國家住都中心主辦招商，基地位於台北市市民大道、林森北路、天津街、北平東路所圍完整街廓，鄰近西區門戶，面積共1.8公頃，土地使用分區為行政專用區及住三，容積率400％，地處北市核心地帶，步行5分鐘即可達台北車站，為北市中心區難得的整街廓開發。冠德建設今天公告，成功拿下「臺北市行二行三公辦都市更新案」最優申請人資格。冠德建設以「台灣心HUB(Taiwan New Hub)」為核心概念，將整合創造國家級行政園區與核心地標宅邸，規劃地上20~22樓之中央部會與北市府辦公空間，以及地上25至26層之優質住宅，並於低樓層部規劃商業設施，啟動西區門戶串聯華山特區發展契機，成就歷史定位。全案預計投資266.83億元，將可創造661.51億產值，預計最快於年底完成簽約。冠德建設此次委由潘冀聯合建築師事務所設計，把行政大廳動線提升至3樓，規劃園區SKY LOBBY清楚分流辦公與商場人潮。另外，冠德也聯手無印良品，整合行政園區共同需求，於8~11樓，創造具年輕活力的共享辦公空間，打造具年輕活力的友善共享辦公環境。附屬商業空間部分，集團旗下環球購物中心可望統一經營管理，除「日間、平日」服務行政辦公需求外，於「夜間、假日」亦提供市民便利生活消費，達成「全日活動」，於華山地區創造新的空間亮點。今年公辦都更案競爭愈來愈激烈，其中冠德集團堪稱是大贏家！累計今年以來，總計已連續奪得台北市的三大公辦都更案，包括：「南港台電北儲案」、「台鐵北車E1E2案」及「台北市行二行三公辦都更案」，串連台北市東、西區軸線。