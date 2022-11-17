張若凡即將正式發行全新個人專輯《等待被理解的人》，近日釋出專輯同名主打歌曲〈等待被理解的人〉的短版紀錄式MV，影片中記錄她與好友「草莓」參與同志大遊行的畫面，「草莓」是張若凡相知相惜多年的摯友，也是一名跨性別者，因為生理與心理性別上的差異，在生活上難免要面對他人異樣的眼光，但他總是表現得非常樂觀，身為好友的張若凡陪伴在身邊都看在眼裡。

〈等待被理解的人〉這首歌正是因「草莓」而誕生。當天張若凡是第一次參與同志大遊行，對她來說是別具意義的時刻，雖然下著大雨，她也堅持走完全程，以行動力挺，更感性地數度流下眼淚，她說：「走上街的人，大概都有著等待被理解的故事。」

外表是男生，靈魂卻住著女生的「草莓」曾經去服飾店打工面試時被回絕，原因是因為他們想要找的是「真正的女生」，雖然平時給人散發歡樂、幽默氛圍的「草莓」笑笑地分享著這個遭遇，但心思細膩的張若凡看出他內心受傷的眼神。

兩人從大學到相識至今，是彼此生命中很重要的人，是會分享開心和不開心所有事的閨密，這件事情讓張若凡一直放在心裡，於是在籌備專輯時，她有機會藉著歌曲抒發當時的感受，也是送給摯友「草莓」的禮物，更希望擁有相同際遇的人們，在聽到這首歌後都能繼續勇敢地走下去，始終相信所有幸福的可能。