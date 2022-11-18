九合一選舉近日最後倒數9日階段。國民黨新竹市長候選人林耕仁宣布，他將於本周日（20）舉辦「大仁哥親子派對」、「火力全開，當仁不讓造勢大會」，把握選前難得的周末，帶給大家滿滿的歡樂，不分黨派、攜手打拚，相信一定能共創更好的新竹。

林耕仁今（18）日在臉書發文表示，選前難得的周末，「大仁哥」就是要帶給大家滿滿的歡樂。本周日13:00～17:00是大小朋友引頸期盼的「大仁哥親子趴」，哥哥、姐姐帶動跳、精彩的魔術秀，還有美味的爆米花、每次都排隊的雞蛋糕，希望大家一定要來。

除了「大仁哥親子趴」，林耕仁指出，緊接著15:00～17:30是「火力全開，當仁不讓」造勢大會，「作伙相邀來挺在地囝仔」，不分黨派、攜手打拚，相信大家一定能共創更好的新竹。

林耕仁本周日兩場活動資訊如下：

1、大仁哥親子派對

活動時間：11/20（日） 13:00-17:00

活動地點：湳雅公園

2、火力全開，當仁不讓造勢大會

活動時間：11/20（日） 15:00-17:30

活動地點：風箏廣場（南寮漁港波光市集對面）