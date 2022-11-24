雖然昨（23）日下著雨，國民黨新竹市長候選人林耕仁與議員候選人蕭志潔、 吳旭豐仍風雨無阻，堅定地在新竹北區向市民朋友拜票，並將他們對新竹的願景分享出去。
林耕仁表示，他秉持著初衷、懷抱著感恩的心，踏踏實實一步一腳印走下去，無論風雨多大，就是堅定信念、保持信心。
林耕仁強調，因為有支持者做靠山，所以他會勇往直前一直拚，「起風了，迎面而來就是勝利的聲音。團結新竹人，全力支持3號林耕仁。」
雖然昨（23）日下著雨，國民黨新竹市長候選人林耕仁與議員候選人蕭志潔、 吳旭豐仍風雨無阻，堅定地在新竹北區向市民朋友拜票，並將他們對新竹的願景分享出去。
林耕仁表示，他秉持著初衷、懷抱著感恩的心，踏踏實實一步一腳印走下去，無論風雨多大，就是堅定信念、保持信心。
林耕仁強調，因為有支持者做靠山，所以他會勇往直前一直拚，「起風了，迎面而來就是勝利的聲音。團結新竹人，全力支持3號林耕仁。」
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