有頭腦的女人最讓男人驚喜，就像女人過完1111還有黑五。

雖然認識多年，直到最近，我才發現溫蒂有一點意思。

有一點意思是高分的一種評價。無論一個女人長得多美、身材多好，如果沒意思，即使你一開始喜歡她，很快也會失去興趣。有一點意思本身，就是一個非常繽紛的概念交集。

一個四十上下的單身女孩，雖然專業在教育的領域，但她可以跟你聊魚丸、聊花枝丸、聊船釣、近海深海魚種的分布和最佳線上線下採買方式；聊籃球、聊茶經、聊插花、聊命理、生命靈數……

她可以聊得非常深入、甚至輾壓你，你看過女人的衣櫃吧，就是那樣，它是一個巨大的黑洞，充滿無比的吸引力。

今年金馬創投總共有1623場的投資媒合，中間我們只有一部電影的空檔，我帶她來老友威志夫婦的茶室坐坐，無意間，才發現她居然懂得這麼多。

一旦你身邊有如此的異性好友，突然覺得日子變得有趣且綜藝化了。畢竟當下的日子，只要健健康康，都覺得口袋裡有一千萬了。

乏味無奇到全靠過去硬撐了，看千禧年的電影、聽九十年代的音樂、讀上個世紀的書籍；和一二十年交情的老友聊天、想著二三十年前的往事。

如果沒有這些那些，是沒法完全活在這種當下的。

這就是一個女人最有價值的地方，言語有根、敘事出神。就像我之前說每隻貓一上床，都優先在人的奶子上踐踏，痛痛爽爽、讓人清醒。

這叫貓寧。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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