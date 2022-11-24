一邊世界盃、一邊汪小菲，兩件事情、一句總結，男人不練人魚線，你的女人睡教練。

其實智商這件事情，也得像人魚線、需要鍛鍊。

瞧汪小菲氣成這樣，接著老媽一副「花路阿珠媽」出場，搞得「一家子兒咕咕叫」，對孩子來說簡直是「黑的教育」。

大S不出一句惡言，明顯手握「罪後真相」，大家都繪聲繪影，這個前夫可能曾被某個（些）女子「吃了那個男孩一整年的早餐」。

連續兩天，微博上的汪小菲唸「咒」似地「我心我行」，我真懷疑他的智商，是還沒長「智齒」嗎？

算一算這一齣鬧劇，足以囊括本屆金馬十座獎項。

自詡是皇室貴族後裔，情商、智商卻如此之低，真治不了，沒有疫苗也沒有健保。

唯一的收穫，是他老媽蹭到帶貨流量，這年頭不論逼凸吸還是吸凸吸，花招還挺多的。

其實我認為，無論愛情或婚姻，成年人是無法互相改變的，只能彼此篩選。

你愛誰、你在乎誰，就是選擇和誰一起共業，你的業力和另一半的業力從此東升西落。

如果你選錯。你就要確實割捨最重要的這一切，太陽才可能再次升起。

當一切都已經成為過去，沒有男人會笨到一直停在原地辱罵一個女人，也沒有人會頻頻回首，去撕扯早已模糊的風景。

除非烏鴉說情話、或者鐵樹開了花。

張柏芝即使跟謝霆鋒離婚了，生了三個孩子，照樣可以找到富豪娶她。階層是一張網，你很難上去，因為有一張網擋著你；你也很難下來，因為有一張網兜著你。

所以小菲啊，還是閉上嘴、安心看球吧～我靠，你不會重押阿根廷吧？

嘖嘖嘖……沒看馬髮答喔，巨蟹水逆、諸事不宜啊！

作者為文學奬得主

照片來源：汪小菲微博截圖。

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