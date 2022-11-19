「魔獸」霍華德（Dwight Howard）正式迎來在台灣的首場戰役，在雙方隊伍賽前介紹上，壓軸登場的霍華德果不其然，獲得現場1萬5千位觀眾最熱烈掌聲，霍華德也以揮手向觀眾示意，「魔獸熱潮」可說是席捲了全場。