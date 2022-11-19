影》魔獸來了！雲豹主場上陣 全場嗨爆 16:312022/11/19 中時新聞網 黃嘉彣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 霍華德一登場，引爆現場萬名觀眾熱烈歡呼。（陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「魔獸」霍華德（Dwight Howard）正式迎來在台灣的首場戰役，在雙方隊伍賽前介紹上，壓軸登場的霍華德果不其然，獲得現場1萬5千位觀眾最熱烈掌聲，霍華德也以揮手向觀眾示意，「魔獸熱潮」可說是席捲了全場。 T1聯盟》「魔獸」首戰倒數計時 IG霸氣向球迷喊話「準備好了」 T1聯盟》魔獸場邊狂喊「My Phone？」幸好手機失而復得 影》魔獸來了！雲豹主場上陣全場嗨爆 線上10萬人觀看 #魔獸 #壓軸登場 #現場 #萬人 #霍華德 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 T1聯盟》霍華德首秀前與PLG毛加恩聚餐合影 雲豹批不妥 08:002022/11/19 體育 徐巧芯深夜PO一文震動全網！「神秘禮物」萬人驚：塔綠班嚇死 07:512022/11/18 政治 「魔獸」吸金力太瘋狂 雲豹要價16萬8千元季票橫掃一空 10:282022/11/18 體育 T1聯盟》語出驚人！譚傑龍放話：把魔獸當作德古拉守 14:462022/11/19 體育 輔選雙和小雞 賴清德為林佳龍站台大力催票 22:512022/11/18 政治 「魔獸」未戴口罩趴趴走惹議 指揮中心：沒有違規 14:412022/11/17 生活 許信良胞弟現身「廟口金能講」打氣！柯志恩霸氣喊話 12:522022/11/18 政治 T1聯盟》魔獸首秀13人名單公布！官方中英雙語直播 13:122022/11/19 體育 大陸網信辦新規 將嚴審網路留言 04:102022/11/18 產業財經 魔獸迎首秀 霸氣宣告只要勝利 04:102022/11/19 運動天地 蔣萬安選前之夜場地 至少可容納2萬人 15:472022/11/18 政治 耶誕城白色派對府中Chill登場 戶外野餐音樂更添夢幻風情 16:192022/11/19 生活 景氣不佳 陸逾百萬人搶考公務員 04:102022/11/19 全球財經 盧秀燕山城萬人大造勢 揪選民一起「打破魔咒」拚連任 20:322022/11/18 政治 金門深夜惡火擾清夢 市區貨運倉庫火災幸無人傷 09:042022/11/19 社會 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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